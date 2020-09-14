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مصادر: من المستبعد إعلان "أوبك+" تخفيضات جديدة للإنتاج

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مصادر: من المستبعد إعلان "أوبك+" تخفيضات جديدة للإنتاج مصادر: من المستبعد إعلان "أوبك+" تخفيضات جديدة للإنتاج
تمديد مهلة الدولة غير الملتزمة للتعويض

مصادر: من المستبعد إعلان

نقلت "رويترز" عن مصادر أن من المستبعد أن تعلن "أوبك" وحلفاؤها، ومن بينهم ، مزيدًا من القيود على إنتاج النفط هذا الأسبوع على الرغم من هبوط في الأسعار.

وأوضحت ثلاثة مصادر من "أوبك+" أن المجموعة ستمدد على الأرجح مهلة التعويض حتى أكتوبر (تشرين الأول)، ونوفمبر (تشرين الثاني)؛ للسماح للعراق وأعضاء آخرين بتحقيق المستويات المستهدفة لهم.

من ناحيتهم، بيّن خمسة مصادر من "أوبك+" أن من المستبعد أيضًا أن يوصي اجتماع، يُعقد عن بُعد الخميس المقبل لما تعرف بلجنة المراقبة الوزارية المشتركة، بتغيير أهداف الإنتاج رغم هبوط برنت إلى أقل من 40 دولارًا للبرميل في الأيام الأخيرة.

وتقلص "أوبك" وحلفاؤها في إطار ما يُعرف بمجموعة "أوبك+" الإنتاج منذ مايو (أيار) لدعم أسعار النفط بعد تهاوي الطلب العالمي في أعقاب جائحة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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