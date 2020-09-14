بمناسبة مرور 60 عاماً.. العراق يؤكد التزامه بمبادئ "أوبك" منذ تأسيسها ببغداد

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مباشر: أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار إسماعيل، اليوم الاثنين، على الدور الكبير والمؤثر لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في استقرار الأسواق النفطية العالمية، مشددا على أن العراق يتطلع دائماً إلى تحقيق مزيد من التعاون مع المنتجين الأعضاء في المنظمة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقال إسماعيل، في برقية تهنئة إلى نظرائه من الدول الأعضاء في "أوبك" لمناسبة ذكرى مرور 60 عاماً على تأسيس المنظمة في بغداد عام 1960، نقلا عن بيان لوزارة النفط، إن العراق ساهم مع الأعضاء في أوبك ومنذ تأسيسها على صياغة المبادئ الرئيسية لهذه المنظمة، والالتزام بها من أجل تحقيق المصالح والأهداف المشتركة، والتي أكدت على أهمية سيادة الدول المنتجة على ثروتها النفطية وتسخير عائداتها المالية من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي لبلدانها.

وأشار الوزير، إلى أهمية الحوار والتعاون مع المنتجين الآخرين من داخل المنظمة ومن خارجها، بهدف التصدي الواقعي للتحديات والأزمات التي تعصف بالسوق النفطية، والعمل على إيجاد الحلول الناجعة لضمان الاستقرار والتوازن.

ولفت إسماعيل، إلى أن العراق يتطلع الى استضافة احتفالية أوبك لمناسبة مرور 60 عاماً في بغداد دار السلام قبل نهاية العام، وفي قاعة الشعب التي استضافت الاجتماع التأسيسي عام 1960، الى جانب استضافة الاجتماع الوزاري لمنظمة "أوبك"، و"أوبك بلاس".

وتابع: "ونأمل حضوراً مكثفاً لوزراء النفط والطاقة في الدول المنتجة إلى جانب المهتمين بصناعة النفط والطاقة وعدد من الشخصيات المهمة ووسائل الإعلام، حيث أعدت الوزارة منهاجاً احتفالياً متميزاً يليق بهذه المناسبة".

ومن جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، محمد باركيندو، على أهمية الاحتفال بهذه المناسبة التي شهدت ولادة منظمة "أوبك" قبل 60 عاماً في بغداد، وكان حدثاً تاريخياً مهماً، وبداية مهمة لتجمع وتضامن البلدان المنتجة للنفط وتوحيد مواقفها، من أجل وضع حداً لهيمنة الشركات النفطية الكبرى على ثروات البلدان المنتجة.

وأشار باركيندو، إلى دور الدول المؤسسة للمنظمة وهي: العراق، وإيران، والسعودية، والكويت، وفنزويلا، الذين وضعوا الأسس والمبادئ المثالية للتعاون بين الدول المنتجة للنفط والتي أثرت إيجاباً على استقرار السوق النفطية العالمية.

وعبر باركيندو، عن أمله في الاحتفال بهذه المناسبة في بغداد التي شهدت ولادة "أوبك"، قائلا: "نتطلع إلى الاجتماع جميعاً في قاعة الشعب لنؤكد على أهمية التعاون بين الجميع".

ومن جهته، أكد مدير عام شركة تسويق النفط "سومو"، محافظ العراق في المنظمة، علاء الياسري، أن العراق يلعب دوراً محورياً ومؤثراً في منظمة "أوبك" و"أوبك بلاس"، وأنه يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الجميع من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

وأكد الياسري، على التزام العراق باتفاق خفض الإنتاج.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، إن أوبك اختارت شعار "ماضٍ مُكلل بالنجاح ...ومستقبل مُشرق " لما لهذه المناسبة من دلالات تاريخية تؤكد الدور الكبير والمؤثر الذي لعبه العراق منذ 60 عاماً.

وأضاف جهاد، أن الوزارة بصدد التحضير لاحتفالية يحضرها أكثر من 25 وزيراً للنفط والطاقة، تتضمن فعاليات ثقافية وفنية تعكس جانباً من الإرث الحضاري والتاريخي للعراق، وتم إعادة تأهيل وإعمار قاعة الشعب ببغداد على نفقة وزارة النفط، وتم تنفيذ المشروع من قبل شركة المشاريع النفطية، وتم مراعاة الحفاظ على الشكل المعماري والجمالي لمبنى القاعة، مع تجهيزها بتقنيات الصوت والإضاءة الحديثة.

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