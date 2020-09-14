"كورونا" يستمر في الانتشار بالجزائر.. ويصيب 242 شخصًا جديدًا

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تسجيل 8 حالات وفاة في يوم

أفادت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم الاثنين بتسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبيَّن الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار أن العدد الإجمالي للإصابات بالوباء ارتفع إلى 48.496 حالة منذ ظهوره في مارس الماضي في الجزائر.

وأضاف بأن اللجنة سجلت 8 حالات وفاة خلال المدة نفسها؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1.620 حالة.

وذكر "فورار" أن 167 مريضًا تماثلوا للشفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 34.204 حالات.



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