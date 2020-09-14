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قبل ساعات من انتهاء المهلة.. فرنسا تطالب الأطراف اللبنانية بالإسراع بتشكيل

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قبل ساعات من انتهاء المهلة.. فرنسا تطالب الأطراف اللبنانية بالإسراع بتشكيل الحكومة قبل ساعات من انتهاء المهلة.. فرنسا تطالب الأطراف اللبنانية بالإسراع بتشكيل
"دير مول" أشارت إلى تذكيرهم بتعهداتهم

قبل ساعات من انتهاء المهلة.. فرنسا تطالب الأطراف اللبنانية بالإسراع بتشكيل الحكومة

طالبت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم (الاثنين)، جميع القوى السياسية اللبنانية بالوفاء بتعهدها بتشكيل حكومة على وجه السرعة.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة أنييس فون دير مول، أن القوى السياسية اللبنانية جرى تذكيرها مراراً بضرورة تشكيل حكومة بسرعة لتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات الأساسية، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كانت باريس ستقبل التأجيل في تشكيل ، وفقاً لـ "رويترز".

وأشارت إلى أن كل القوى السياسية اللبنانية أيدت تشكيل الحكومة، والأمر متروك لها لترجمة هذا التعهد إلى أفعال دون تأخير.

وتنتهي المهلة المتفق عليها مع فرنسا غداً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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