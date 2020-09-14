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"تقويم التعليم" تستعرض أوجه التعاون الثنائي مع "الأكاديمي الكويتي"

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"تقويم التعليم" تستعرض أوجه التعاون الثنائي مع "الأكاديمي الكويتي" "تقويم التعليم" تستعرض أوجه التعاون الثنائي مع "الأكاديمي الكويتي"
بحثا إمكانية توفير محكِّمين خارجيين لعملية التقييم لمؤسسات التعليم العالي

شارك رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، اليوم في الاجتماع الذي عُقد عن بُعد مع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في دولة الكويت الشقيقة، الذي ترأسه المدير العام للجهاز الوطني الدكتور حمد العدواني.

وبحث الاجتماع أوجه التعاون بين الجانبَيْن، خاصة في مجال التدريب على عمليات الاعتماد الأكاديمي لموظفي الجهاز والمؤسسات التعليمية الأخرى بدولة الكويت، إضافة إلى إمكانية توفير محكّمين خارجيين لعملية التقييم لمؤسسات التعليم العالي، حسب المعايير المعمول بها في الجهاز الوطني الكويتي، وكذلك العمل على اتفاقية تعاون مشتركة، تُعنى بجوانب عمليات الاعتماد والتدريب للكوادر الوطنية في البلدين.

شارك في الاجتماع من هيئة تقويم التعليم والتدريب مستشار الرئيس الدكتور محمد الزغيبي، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" الدكتور سهيل باجمال، والمشرف العام على الإدارة العامة للتدريب بالهيئة الدكتورة ماجدة شقدار. ومن جانب الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم المنتدب لدى الجهاز الوطني الدكتور بدر الراجحي، ومدير إدارة المكتب الفني بالجهاز الأستاذة هيا المغربي، ومدير إدارة الاعتماد الأكاديمي بالجهاز الأستاذة سلمى خاجة.رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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