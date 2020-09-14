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113 اصابة محلية بفيروس كورونا في الأردن

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113 اصابة محلية بفيروس كورونا في الأردن 113 اصابة محلية بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز  :-  سُجِّلت اليوم (117) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
- (113) حالة محليّة توزّعت كما يلي:
 (76) حالة في محافظة العاصمة عمّان، منها (33) حالة مخالطة لمصابين سابقين، و(43) حالة تحت الاستقصاء.
 (16) حالات في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصابين سابقين.
 (15) حالة في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين.
 (3) حالات في محافظة الكرك، مخالطةً لمصابين سابقين.
 حالتان في محافظة إربد، مخالطتان لمصابين سابقين.
 حالة واحدة في محافظة جرش، مخالطة لمصاب سابق.
- (4) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.
 وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (3062) حالة.
 سجّلت حالة وفاة لامرأة ستينيّة في مستشفى الأمير حمزة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (22) حالة.
 سُجّلت (72) حالة شفاء هذا اليوم، (14) في مستشفى الأمير حمزة، و(55) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(3) في مستشفى الملكة علياء.
 تمّ إجراء (9222) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (968247) فحصاً.
إجراءات أخرى:
 في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

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