أمير تبوك يطلع على جهود وبرامج "رعاية الأيتام" بالمنطقة

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وتطلعات الجمعية وخططها للفترة المقبلة

تسلم أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، تقريرًا مفصلاً عن منجزات وأعمال إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة، خلال الفترة الماضية وتطلعات الجمعية وخططها للفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبة بالإمارة، اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة، طلال بن خالد الفقير، وأعضاء مجلس الإدارة.

واستمع إلى شرح موجز من رئيس الجمعية عما تضمنه التقرير من منجزات وأعمال الجمعية، التي تقدم خدماتها الاجتماعية والتربوية والتعليمية بالمنطقة، مستعرضًا مبادرات وبرامج الجمعية لدعم الأيتام في كل المجالات من خلال توقيع شراكات مجتمعية مع جهات حكومية وقطاع خاص, بالإضافة إلى تدريب أكثر من 158 يتيمًا ويتيمة، وكذلك دور الجمعية خلال جائحة كورونا من خلال توزيع المساعدات المالية على الأيتام وأسرهم.

وأكد أمير المنطقة، أهمية دور الجمعية وواجباتها الإنسانية في تقديم خدماتها لفئة غالية على الجميع وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي وتقديم الرعاية الشاملة والمستدامة للأيتام وذويهم ومساعدتهم في صقــل مواهبهـــم وقدراتهم.

ونوه بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للأعمال الخيرية والإنسانية ورعاية هذه الفئة الغالية.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه الدائم للجمعية ومتابعته المستمرة لأعمالها، لتواصل عملها الخيري والإنساني ورعايتها للأيتام بالمنطقة.