أخبار عاجلة

وشوشة| المنتج أحمد السبكي يكشف أول أجر لـ اليثي ودة اللي هيعمله لأمينة وبوسي -
المتحدث الرسمي باسم نادي التعاون يكشف كواليس التعاقد مع كارتيرون -
فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً -
النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة -
رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات -
نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل -
استشاري طب نفسي ينفي تلبُّس الجن والشيطان بالإنسان مُستنكرًا ضرب المرضى عند الرقاة -
فرنسا تسجل 10593 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة -
متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات -
مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الطاقة الذرية" تفتش منشأة نووية إيرانية

Print
"الطاقة الذرية" تفتش منشأة نووية إيرانية "الطاقة الذرية" تفتش منشأة نووية إيرانية
فريق الوكالة يصل طهران بعد أيام قليلة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الاثنين)، أنها ستجري تفتيشًا لموقع إيراني ثانٍ يشتبه في أنه منشأة نووية.

وبين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، أن الزيارة الثانية لمفتشي الوكالة ستحصل بعد أيام قليلة، وفقاً لـ"الحرة".

وذكر "غروسي" على هامش اجتماع لمجلس حكام الوكالة، أن صدور النتائج يحتاج إلى ما لا يقل عن شهرين، أو بين شهرين وثلاثة أشهر.

وأضاف أن العينات التي أخذت من الموقع الأول أرسلت إلى مختبر.

وجرت عملية التفتيش الأولى مطلع سبتمبر (أيلول) الجاري.

وكان الأطراف المعنيون بالاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015 والذين يحاولون إنقاذه منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018، مارسوا ضغوطًا لكي تسمح إيران للوكالة بزيارة الموقعين.

وفي نهاية أغسطس، حصلت الوكالة على موافقة إيران لتفتيش الموقعين اللذين قد يكونان شهدا نشاطات نووية غير معلنة من قبل طهران في مطلع الألفية.الوكالة الدولية للطاقة الذرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً

فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً

النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة

النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة

رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات

رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

شبكة عيون الإخبارية