أخبار عاجلة

وشوشة| المنتج أحمد السبكي يكشف أول أجر لـ اليثي ودة اللي هيعمله لأمينة وبوسي -
المتحدث الرسمي باسم نادي التعاون يكشف كواليس التعاقد مع كارتيرون -
فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً -
النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة -
رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات -
نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل -
استشاري طب نفسي ينفي تلبُّس الجن والشيطان بالإنسان مُستنكرًا ضرب المرضى عند الرقاة -
فرنسا تسجل 10593 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة -
متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات -
مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المملكة ثانياً بين مجموعة العشرين في سرعة ظهور نتائج فحوصات كورونا

Print
المملكة ثانياً بين مجموعة العشرين في سرعة ظهور نتائج فحوصات كورونا المملكة ثانياً بين مجموعة العشرين في سرعة ظهور نتائج فحوصات كورونا
تقليل الفترة الزمنية يسهم في رصد المخالطين وعزل الحالات والحد من انتشار الوباء

المملكة ثانياً بين مجموعة العشرين في سرعة ظهور نتائج فحوصات كورونا

‏جاءت المملكة العربية في المرتبة الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين، في فترة إجراء فحوصات ، وسرعة ظهور النتائج بمعدل 31 ساعة تقريباً.

‏ويعنى بالفترة الزمنية لإجراء الفحوصات، مقدار الوقت بين سحب وجمع عينات فحص فيروس كورونا وظهور النتيجة.

ويسهم تقليل الفترة الزمنية لإجراء الفحوصات بشكل كبير في متابعة ورصد المخالطين والعزل وبالتالي الحد من انتشار الوباء.

وفيما يلي ترتيب الدول على ضوء متوسط الفترة الزمنية لإجراء الفحوصات بالأيام:

- كوريا الجنوبية: 0.75

‏- السعودية: 1.3

‏- فرنسا: 1.5

‏- بريطانيا: 1.5

‏- تركيا: 1.7

‏- أستراليا: 2

‏- اليابان: 2

‏- كندا: 2

‏- أمريكا: 4.1

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

السعودية وإسرائيل.. لماذا يرجح ترامب التطبيع

السعودية وإسرائيل.. لماذا يرجح ترامب التطبيع

ملعب ONTime - تحول عينة ياسر إبراهيم لفيروس كورونا من إيجابية لسلبية وإنضمامة لمعسكر الفريق

ملعب ONTime - تحول عينة ياسر إبراهيم لفيروس كورونا من إيجابية لسلبية وإنضمامة لمعسكر الفريق

شبكة عيون الإخبارية