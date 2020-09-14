أخبار عاجلة

وشوشة| المنتج أحمد السبكي يكشف أول أجر لـ اليثي ودة اللي هيعمله لأمينة وبوسي -
المتحدث الرسمي باسم نادي التعاون يكشف كواليس التعاقد مع كارتيرون -
فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً -
النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة -
رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات -
نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل -
استشاري طب نفسي ينفي تلبُّس الجن والشيطان بالإنسان مُستنكرًا ضرب المرضى عند الرقاة -
فرنسا تسجل 10593 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة -
متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات -
مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدير التدريب التقني بالرياض يزور الشؤون الصحية في المنطقة

Print
مدير التدريب التقني بالرياض يزور الشؤون الصحية في المنطقة مدير التدريب التقني بالرياض يزور الشؤون الصحية في المنطقة
لتفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجهتين وتحقيق التعاون

مدير التدريب التقني بالرياض يزور الشؤون الصحية في المنطقة

نفّذ مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل، زيارة للشؤون الصحية بالمنطقة لتعزيز الاتفاقية الموقعة بين كل من المؤسسة ووزارة الصحة، والتي تهدف إلى الاهتمام بالجانب الصحي، وتحقيق التعاون بين الجهتين، وضمن تكاتف الجهود حول أداء الأجهزة الحكومية.

وتم خلال اللقاء التباحث حول عدد من الأمور الهامة من أبرزها: استعراض جهود المنشآت التدريبية حيال جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية، تفعيل جانب التدريب التعاوني لمتدربي المؤسسة في المرافق الصحية بالمنطقة، وإقامة برامج تطويرية لمنسوبي الصحة في المنطقة وفق لوائح مركز خدمة المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً

فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً

النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة

النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة

رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات

رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

شبكة عيون الإخبارية