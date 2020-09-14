مدرب التعاون "عسيري": البطولة الآسيوية ستشهد عودة تألق الفريق

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يواجه بيرسبوليس الإيراني في أولى مبارياته في دوري الأبطال

قال المدير الفني لفريق التعاون الكروي الأول (الوطني) عبدالله عسيري، إن فريقه عازم على تعويض جماهيره في البطولة الآسيوية عقب نتائجهم المخيبة في الدوري المحلي، مشيراً إلى أن التحدي أصبح كبيراً أمامهم بعد تصدرهم للمجموعة.

ويواجه التعاون، الثلاثاء نظيره بيرسبوليس الإيراني في أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا بعد استئناف المسابقة والتي تلعب بنظام التجمع في قطر.

وقال عسيري في حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: "دوري أبطال آسيا بطولة قارية كبيرة ونسعى إلى الاستمرار في التألق فيها بعدما حققنا 6 نقاط في أول جولتين، وكلنا عزيمة وإصرار لتعويض جماهيرنا آسيوياً بعد النتائج المخيبة على الصعيد المحلي".