السجن المؤبد لمستوطن "إسرائيلي" قتل عائلة فلسطينية حرقاً

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تتكوّن من الأب والأم ورضيع 18 شهراً

قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد على مستوطن أدين بقتل رضيع فلسطيني ووالديه من عائلة دوابشة حرقاً قبل خمسة أعوام في منزلهم في الضفة الغربية المحتلة.

وأصدرت محكمة اللد المركزية حكمها على عميرام بن أوليئيل الذي دين في مايو بقتل العائلة الفلسطينية في 2015، وأدين أيضاً مرتين بتهمتي القتل العمد والحرق المتعمد والتآمر لارتكاب جريمة كراهية، وفقاً لـ" فرانس 24".

وفي يوليو2015، قُتل الرضيع علي دوابشة البالغ 18 شهراً حرقاً أثناء نومه بعد إلقاء قنابل مولوتوف على منزل الأسرة في قرية دوما بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وتوفي والداه -اللذان فوجئا بالهجوم أثناء نومهما- متأثرين بحروقهما بعد أسابيع، ولم ينجُ من الهجوم سوى شقيقه "أحمد" البالغ حينها أربع سنوات.

أثارت هذه المأساة حالة من التأثر والغضب في الأراضي الفلسطينية و"إسرائيل" والخارج.

وفي مايو 2019، أقر إسرائيلي آخر أوقف على خلفية هذه القضية بتهمة المشاركة في الإعداد لـ"جريمة عنصرية". وفي أكتوبر الماضي أدين بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، في إشارة إلى مجموعة من المستوطنين المتطرفين الذين يشككون في سلطة الدولة.السجن المؤبد إسرائيلي