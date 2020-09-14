"فيتوريا" بلغة الواثق: "الآسيوية" هدفنا الآن.. ونملك عناصر تمثل مستقبل النصر

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قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا إن فريقه لديه طموحات كبيرة في دوري أبطال آسيا، مشيرا إلى أنهم يعرفون صعوبة المشوار في البطولة القارية.

وأوضح "فيتوريا" خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه بنظيره سباهان الإيراني في الجولة الثالثة من دوري الأبطال: "غداً نلعب المباراة الأولى لنا في هذه البطولة تحت ظروف خاصة ومختلفة جئنا ولدينا طموح كبير ونعرف أننا نلعب أمام فرق جيدة ووسط أجواء صعبة"

ورفض "فيتوريا" التعليق على حديث مدرب سباهان الإيراني الذي أكد سهولة إيقاف "النصر" بسبب اعتماده الكلي على هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله، قائلاً: "يجب أن يعلم الجميع أنني لا أعلق على حديث أي مدرب آخر كلامي دائماً عن فريقي فقط وعن طريقة دفاعنا وهجومنا، ونحن لسنا من الفرق التي تعتمد على لاعب واحد أو لاعبين لحسم مباراة من أجل الفوز في مباريات مثل هذه يجب أن يكون هناك مستوى عالٍ من اللعب والتوظيف بشكل جماعي".

وأشار "فيتوريا" إلى أنهم اختاروا لاعباً مثل الأرجنتيني مارتينيز؛ لأنهم يعلمون إمكانياته، قائلاً: "مباراة بهذا الحجم ليست لعبة «بلايستيشن» نعرف أن مارتينيز حضر متأخراً لكن الفريق يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين الجدد وهو لديه الخبرة العالية من أجل الدخول مع الفريق".

وعن طموحات فريقه في المستقبل والهدف من التعاقدات الحالية، قال "فيتوريا": "حينما تعاقدنا مع اللاعبين السعوديين المميزين فهذا من أجل الاستعداد للمستقبل وليس من أجل مرحلة مؤقتة فقط، حينما يشاهد المتابع الفريق من زاوية أكبر لدينا فريق جيد وشاب بإمكانيات عالية لذلك أقول إن فريق المستقبل هو النصر".

نادي النصر البرتغالي روي فيتوريا