خطة شاملة في مطروح| المحافظ يشكل لجنة.. ورؤساء المراكز: العمل مستمر -صور

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مصراوي Masrawy

كتب – علي عبد الودود:

بدأت الأجهزة التنفيذية في محافظة مرسى مطروح في شن حملات مكثفة للارتقاء بمستوى النظافة، عن طريق خطة متكاملة للتطوير خلال الفترة المقبلة، تشمل كافة الأجهزة.

توجيهات عاجلة

محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، أكد أنه أصدر توجيهات بتكثيف جهود النظافة في كافة مدن ومراكز المحافظة والارتقاء بالشكل الحضاري وكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ مطروح على الاهتمام بمنظومة النظافة في كافة المناطق بمدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة المعنية في هذا الشأن.

رئيس مركز مطروح: رفع 470 طن قمامة

وقال وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إن جهاز النظافة في مجلس المدينة، يعمل على رفع أكثر من 470 طنًا من القمامة يوميًا في نطاق الـ6 أحياء بالمدينة وكافة المناطق والعزب.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من إصلاح وصيانة وتركيب كشافًات الإضاءة في مناطق "علم الروم والأفراد والعجارمة والزيتون والطريق الدولي بمدخل المدينة، وطريق القصر عجيبة".

وأوضح رئيس المدينة أن أعمال التجميل والتشجير وقص وتقليم الأشجار وزراعة نباتات وأشجار الزينة، مستمرة في مدخل حي الشروق بالكيلو 7، مشيرًا إلى مواصلة جهود التطهير بتعقيم المصالح الحكومية والمدارس والمنشآت الشرطية ومحطة القطار والموقف والسيارات القادمة للمدينة في المداخل الـ3 "شرقا وغربًا وجنوبًا" بالإضافة إلى تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا.

رئيس مركز سيوة: صيانة أعمدة الإنارة وتغيير الكشافات

وفي السياق قال عصام عبد الغنى رئيس مدينة سيوة، أن مجلس مدينة سيوة، يكثف جهوده اليومية لرفع القمامة بالمدينة بمناطق المعهد الأزهري ومنطقة السوق ومناطق ابنى بيتك وأنور السادات، مع استمرار أعمال الرش والتطهير لكافة المنشآت الخدمية بالمركز.

وأكد أنه يجري استكمال أعمال الصيانة ورفع كفاءة أعمدة الانارة وتغيير الكشافات بمناطق الإذاعة وسمير بلال والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين والتيسير عليهم.

14 طن قمامة في السلوم

وأوضح بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة مطروح عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مجلس مدينة السلوم، يرفع يوميًا حوالي 14 طن قمامة، في إطار جهود النظافة بالمركز والأعمال اليومية في عدد من المناطق بالمدينة.

اجتماع مع الأجهزة التنفيذية

وفي السياق عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا لمناقشة نسب تنفيذ أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية ومدخلي مدينة الضبعة الشرقي والغربي وتذليل كافة المعوقات أمام أعمال الرصف لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام واللواء هاني يوسف رئيس مدينة الضبعة ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية.

شدد محافظ مطروح على سرعة تنفيذ الاعمال الخاصة بكل جهة قبل موسم الشتاء مع التنبيه بعدم السماح لأي جهة القيام بأعمال حفر بعد الرصف، والتنسيق بين جميع الجهات المشتركة لنقل المسارات المتعارضة بالشوارع وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة لسرعة إنهاء الأعمال.

ووجه المحافظ شركة الكهرباء لتعميق مسار خطوط الكهرباء وخطوط الكهرباء السطحية، وتعميق التقاطعات بالعمق المناسب، كما وجه شركة المياه بترحيل شنايش المطر وفقا للأبعاد المناسبة لأعمال الرصف بالمدخل الغربي والشرقي، وتنفيذ شنايش المطر بعد وضع طبقة الأساس وتعميق وصلات المياه المنزلية بشارع الصنايع والثانوي ومقابر فاطمة ومن مسجد التوحيد حتى مسجد العباسي.

كما شدد المحافظ على شركة الاتصالات بترحيل مسار كابلات الاتصالات بما يتوافق مع أعمال الرصف، وقيام مجلس مدينة الضبعة على إزالة الأسوار الموجودة بشارع المدخل الغربي ونقل الأعمدة الموجودة بالمدخل بالحارة البطيئة، مع مباشرة الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي لأعمال تطهير المطابق وتركيب أغطية لها، وإزالة الردم المخالف بشبكات الصرف الصحي.

وأشار المحافظ إلى تحويل شبكة الكهرباء الهوائية إلى أرضية، مع قيام لجنة من جميع الجهات برئاسة السكرتير العام للمحافظة بمعاينة على الطبيعة للأعمال التي تمت من جميع الجهات خلال 10 أيام والتأكد من تلافى كافة الملاحظات.