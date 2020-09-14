أخبار عاجلة

وشوشة| المنتج أحمد السبكي يكشف أول أجر لـ اليثي ودة اللي هيعمله لأمينة وبوسي -
المتحدث الرسمي باسم نادي التعاون يكشف كواليس التعاقد مع كارتيرون -
فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً -
النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة -
رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات -
نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل -
استشاري طب نفسي ينفي تلبُّس الجن والشيطان بالإنسان مُستنكرًا ضرب المرضى عند الرقاة -
فرنسا تسجل 10593 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة -
متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات -
مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 8256.07 نقطة

Print
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8256.07 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 8256.07 نقطة
بتداولات تجاوزت 18.5 مليارات ريال لأكثر من 780 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 52.50 نقطة ليقفل عند مستوى 8256.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 18.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 780 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 655 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: نسيج، والباحة، ولازوردي، وشمس، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الخليج للتدريب، والصناعة الكهربائية، والدرع العربي، وبروج للتأمين، والعالمية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و6.96%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وسيرا، والجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الأسماك، والإنماء، وسيرا، وتهامة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 127.19 نقطة ليقفل عند مستوى 11848.62 نقطة، وبتداولات بلغت 57 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة مليون سهم تقاسمتها 1526 صفقة.مؤشر الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية وإسرائيل.. لماذا يرجح ترامب التطبيع

السعودية وإسرائيل.. لماذا يرجح ترامب التطبيع

"البرلمان العربي" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية بالسعودية

"البرلمان العربي" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية بالسعودية

"البرلمان العربي" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية بالسعودية

"البرلمان العربي" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية بالسعودية

التحالف العربي يسقط طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

التحالف العربي يسقط طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

شبكة عيون الإخبارية