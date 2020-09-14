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بتداولات تجاوزت 18.5 مليارات ريال لأكثر من 780 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 52.50 نقطة ليقفل عند مستوى 8256.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 18.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 780 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 655 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: نسيج، والباحة، ولازوردي، وشمس، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الخليج للتدريب، والصناعة الكهربائية، والدرع العربي، وبروج للتأمين، والعالمية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و6.96%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وسيرا، والجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الأسماك، والإنماء، وسيرا، وتهامة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 127.19 نقطة ليقفل عند مستوى 11848.62 نقطة، وبتداولات بلغت 57 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة مليون سهم تقاسمتها 1526 صفقة.مؤشر الأسهم السعودية