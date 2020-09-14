شاهد.. جولات ميدانية على سوق الصواريخ بجدة لتطبيق لائحة الحد من التجمعات

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لمنع تفشي كورونا.. وتم تحرير عدة مخالفات لعدم اتباع التباعد ولبس الكمامات

نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة اليوم جولة ميدانية على سوق الصواريخ بجنوب محافظة جدة.

جاء ذلك لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وعدم التباعد الجسدي وتكدس العمالة داخل السيارات ومخالفتهم لعدم اتباع التباعد ولبس الكمامات لعدم تفشي فيروس كورونا، وحرر رجال الأمن مخالفات بحق المخالفين.

شرطة منطقة مكة المكرمة سوق الصواريخ