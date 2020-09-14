أخبار عاجلة

وشوشة| المنتج أحمد السبكي يكشف أول أجر لـ اليثي ودة اللي هيعمله لأمينة وبوسي -
المتحدث الرسمي باسم نادي التعاون يكشف كواليس التعاقد مع كارتيرون -
فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً -
النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة -
رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات -
نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل -
استشاري طب نفسي ينفي تلبُّس الجن والشيطان بالإنسان مُستنكرًا ضرب المرضى عند الرقاة -
فرنسا تسجل 10593 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة -
متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات -
مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. جولات ميدانية على سوق الصواريخ بجدة لتطبيق لائحة الحد من التجمعات

Print
لمنع تفشي كورونا.. وتم تحرير عدة مخالفات لعدم اتباع التباعد ولبس الكمامات

شاهد.. جولات ميدانية على سوق الصواريخ بجدة لتطبيق لائحة الحد من التجمعات

نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة اليوم جولة ميدانية على سوق الصواريخ بجنوب محافظة جدة.

جاء ذلك لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وعدم التباعد الجسدي وتكدس العمالة داخل السيارات ومخالفتهم لعدم اتباع التباعد ولبس الكمامات لعدم تفشي ، وحرر رجال الأمن مخالفات بحق المخالفين.

شاهد.. جولات ميدانية على سوق الصواريخ بجدة لتطبيق لائحة الحد من التجمعات

شاهد.. جولات ميدانية على سوق الصواريخ بجدة لتطبيق لائحة الحد من التجمعات

شاهد.. جولات ميدانية على سوق الصواريخ بجدة لتطبيق لائحة الحد من التجمعات

شرطة منطقة مكة المكرمة سوق الصواريخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

ملعب ONTime - تحول عينة ياسر إبراهيم لفيروس كورونا من إيجابية لسلبية وإنضمامة لمعسكر الفريق

ملعب ONTime - تحول عينة ياسر إبراهيم لفيروس كورونا من إيجابية لسلبية وإنضمامة لمعسكر الفريق

الأردن : 175 إصابة بفيروس كورونا 171 منها محلية

الأردن : 175 إصابة بفيروس كورونا 171 منها محلية

شبكة عيون الإخبارية