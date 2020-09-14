أخبار عاجلة

وشوشة| المنتج أحمد السبكي يكشف أول أجر لـ اليثي ودة اللي هيعمله لأمينة وبوسي -
المتحدث الرسمي باسم نادي التعاون يكشف كواليس التعاقد مع كارتيرون -
فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً -
النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة -
رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات -
نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل -
استشاري طب نفسي ينفي تلبُّس الجن والشيطان بالإنسان مُستنكرًا ضرب المرضى عند الرقاة -
فرنسا تسجل 10593 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة -
متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات -
مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الفيصل" يرأس اجتماع عرض خطة التحول المؤسسي بصحة مكة

Print
يضم 10 مستشفيات و82 مركزاً للرعاية الأولية

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماعًا بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل بن حمزة مطير، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي، لعرض خطة التحول المؤسسي بصحة مكة المكرمة.

واطلع الأمير الفيصل خلال الاجتماع على خطة التحول المؤسسي بصحة مكة المكرمة؛ التي ستتم من خلال تشكيل التجمع الصحي الأول والذي يضم 10 مستشفيات و٨٢ مركزًا للرعاية الصحية الأولية، وذلك تطبيقاً لمبادرة التحول الوطني في القطاع الصحي؛ والرامية لإيجاد تجمعات صحية تتنافس على تقديم أجود الخدمات الصحية للمرضى بكفاءة عالية.
وبحسب الدكتور مطير فإن المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة تقوم بالدور الإشرافي والتشريعي وتحسين الإنتاجية والأداء بالقطاعين الحكومي والخاص، فيما يركز دور التجمع الصحي على تقديم الخدمات الصحية وأداء المهام التشغيلية والتنفيذية بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، والتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة، قد وقعا مؤخراً اتفاقية لتفويض بعض الصلاحيات للتجمع الصحي لتهيئة التجمع للاستقلال تمهيداً للتحول الوطني في القطاع الصحي بالمنطقة الغربية، أسوة بالتجمعات الصحية السابقة في المنطقة الوسطى والشرقية.

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً

فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً

النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة

النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة

رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات

رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

شبكة عيون الإخبارية