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أمير تبوك يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية التوحد بالمنطقة

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أمير تبوك يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية التوحد بالمنطقة أمير تبوك يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية التوحد بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية التوحد بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية التوحد بمنطقة تبوك الدكتور سالم بن خليل الضاحي، وأعضاء مجلس الإدارة.

ونوه أمير تبوك في بداية اللقاء بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين -حفظهما الله - في خدمة هذه الفئة، مؤكدًا أهمية تأهيل ورعاية المصابين بالتوحد ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع وتمكين الملهمين والمبدعين منهم للمشاركة في إثراء الوطن في جميع المجالات وتقديم الخدمات لهم بما يلبي تطلعات ذوي المصابين بطيف التوحد.

واطلع أمير تبوك خلال اللقاء على أبرز إنجازات الجمعية ومشاريعها التي جرى تحقيقها خلال العام الماضي 2019م، وأهم البرامج والمبادرات والاستشارات التي استهدفت ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، بالإضافة إلى نتائج مشاركة الجمعية في الملتقيات والمؤتمرات على مستوى المملكة، وخطط وبرامج الجمعية المستقبلية .
وأعرب أمير المنطقة عن تمنياته للجمعية المزيد من العون والنجاح في سبيل ما تقدمه من أعمال خيرية وجهود ملموسة بناءة لدعم هذه الفئة الغالية على الجميع.
من جانبه ثمن الدكتور الضاحي لأمير منطقة تبوك الدعم الكبير الذي تلقاه الجمعية منه للاستمرار نحو تحقيق المزيد من المنجزات والأهداف التي تخدم هذا الوطن وأبناءه في ظل القيادة الرشيدة، أيدها الله .أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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