مشروع "القدية": العمل يتواصل وفق الجدول الزمني المقرر مسبقًا

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البدء في تشييد سياج أمني حول موقع المشروع لنقل المعدات الثقيلة

يواصل مشروع القدية العمل وفق الجدول الزمني المقرر مسبقًا.

وقد تم البدء في تشييد سياج أمني حول موقع المشروع لنقل المعدات الثقيلة للشروع في تنفيذ الأعمال الإنشائية لعاصمة المملكة للرياضة والفنون والثقافة.

ويعدّ مشروع القدية الترفيهي، واحداً من المشروعات التي ستغيّر ملامح خريطة الاستثمار بقطاع الترفيه في العالم أجمع، ويعتبر واحداً من أهم المشروعات التي تنظر إليها كبرى شركات العالم المتخصصة باهتمام ورغبة بالمشاركة.

ويتوقع أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القدية الترفيهي" الذي يقع على مساحة 334 كيلومترًا مربعًا، خلال العام 2022 في حين ستشهد المرحلة الثانية من المشروع خلال عامي 2023 و2025 تطوير المجمعات الرئيسية، وتوفير 4 آلاف وحدة سكنية.

وبحلول المرحلة الثالثة من المشروع خلال عامي 2026 و2035 تكون المدينة الترفيهية قد تمت، كما أنها ستشهد توفير 11 ألف وحدة سكنية، هذا بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المنتظر أن يصل عدد زوار المدينة الترفيهية إلى 31 مليون زائر.القدية المدينة الترفيهية الرياض