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استقالة مفاجئة للسفير الأمريكي في الصين

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استقالة مفاجئة للسفير الأمريكي في الصين استقالة مفاجئة للسفير الأمريكي في الصين
لم تتضح بعد أسباب مغادرته منصبه

استقالة مفاجئة للسفير الأمريكي في الصين

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الاثنين) أن سفير الولايات المتحدة لدى الصين تيري برانستاد سيستقيل.

وذكر "بومبيو" في تغريدة شكر فيها "برانستاد" على خدمته، أنه ساهم في إعادة التوازن إلى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لتصبح موجهة نحو النتائج وقائمة على المعاملة بالمثل ومنصفة.

ولم تتضح بعد أسباب مغادرة السفير منصبه، وفقاً لـ"فرانس 24".

وشغل "برانستاد" (73 عامًا) الذي كان حاكم أيوا لولايتين منصب السفير منذ مايو (أيار) 2017 ومثّل واشنطن في بكين خلال فترة شهدت توترًا في العلاقات مع الصين لا سيما بشأن ملفات التجارة والمطالبات الإقليمية بأراض ووباء "كوفيد-19" والاضطرابات في هونغ كونغ.

واستدعته بكين في يونيو (حزيران) بعدما وقّع الرئيس الأميركي دونالد ، قانونًا يمهّد الطريق أمام فرض عقوبات على هونغ كونغ، وهو ما نددت به وزارة الخارجية باعتباره تدخلًا كبيرًا في شؤون الصين الداخلية.وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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