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مداهمة أمنية تنتهي بمقتل 4 عسكريين لبنانيين وإرهابي

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مداهمة أمنية تنتهي بمقتل 4 عسكريين لبنانيين وإرهابي مداهمة أمنية تنتهي بمقتل 4 عسكريين لبنانيين وإرهابي
استهدفت مجموعة متطرفة في شمال البلاد

مداهمة أمنية تنتهي بمقتل 4 عسكريين لبنانيين وإرهابي

قُتل أربعة عسكريين لبنانيين خلال مداهمة ليل الأحد الاثنين؛ بحثاً عن أحد المطلوبين الإرهابيين في شمال لبنان، انتهت بمقتله أيضاً، بحسب ما أعلن الجيش اللبناني.

ونعت قيادة الجيش في بيان ليلاً مقتل ثلاثة من عسكرييها أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي، بعدما تعرضت لإطلاق نار ورمانة يدوية، وتوفي جندي رابع متأثراً بجراحه اليوم، وفقاً لـ"فرانس 24".

واستهدفت المداهمة مجموعة يرأسها المطلوب خالد التلاوي، المتورطة في جريمة وقعت في 21 أغسطس في بلدة كفتون في شمال لبنان، قتل فيها ثلاثة من أبناء البلدة، هم عنصران من شرطة البلدية ونجل رئيس البلدية بعدما اشتبهوا بسيارة مركونة ليلاً الى جانب الطريق.

وأفادت قيادة الجيش في بيان ثان بأنّ "رأس الخلية الإرهابية التي نفذت عملية كفتون، المطلوب خالد التلاوي ألقى قنبلة يدوية وأطلق النار على عناصر الدورية، خلال مداهمة المنزل في البداوي، ما تسبب بمقتل العسكريين.

ولا تزال وحدات الجيش تلاحق باقي أفراد المجموعة.الجيش اللبناني مداهمة أمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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