أخبار عاجلة

وشوشة| المنتج أحمد السبكي يكشف أول أجر لـ اليثي ودة اللي هيعمله لأمينة وبوسي -
المتحدث الرسمي باسم نادي التعاون يكشف كواليس التعاقد مع كارتيرون -
فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً -
النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة -
رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات -
نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل -
استشاري طب نفسي ينفي تلبُّس الجن والشيطان بالإنسان مُستنكرًا ضرب المرضى عند الرقاة -
فرنسا تسجل 10593 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة -
متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات -
مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أوبك": تداعيات كورونا تستلزم إجراءات منسقة من "أوبك+"

Print
"أوبك": تداعيات كورونا تستلزم إجراءات منسقة من "أوبك+" "أوبك": تداعيات كورونا تستلزم إجراءات منسقة من "أوبك+"
أعلنت أن إنتاجها النفطي زاد 760 ألف برميل يومياً في أغسطس

ذكرت منظمة "أوبك"، اليوم، أن تداعيات فيروس "كورونا" مازالت تفرض تحديًا يستلزم اتخاذ إجراءات منسقة من قبل كافة أطراف السوق ومن بينها "أوبك+".

وخفضت "أوبك" توقعها بالنسبة للطلب العالمي على نفطها 700 ألف برميل يوميا في 2020 و1.1 مليون برميل يومياً في 2021، على خلفية زيادة في معروض غير أوبك المتوقع وطلب عالمي أقل.

ووفق "رويترز"، قالت المنظمة إن إنتاجها النفطي زاد 760 ألف برميل يومياً في أغسطس إلى 24.05 مليون برميل يومياً، مع تخفيف أوبك+ خفض المعروض، والالتزام يزيد إلى 103%.منظمة أوبك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً

فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً

النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة

النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة

رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات

رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

شبكة عيون الإخبارية