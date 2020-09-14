أخبار عاجلة

وشوشة| المنتج أحمد السبكي يكشف أول أجر لـ اليثي ودة اللي هيعمله لأمينة وبوسي -
المتحدث الرسمي باسم نادي التعاون يكشف كواليس التعاقد مع كارتيرون -
فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً -
النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة -
رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات -
نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل -
استشاري طب نفسي ينفي تلبُّس الجن والشيطان بالإنسان مُستنكرًا ضرب المرضى عند الرقاة -
فرنسا تسجل 10593 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة -
متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات -
مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

7 آلاف مستفيد من خدمات "تأكد" في "الشمالية"

Print
7 آلاف مستفيد من خدمات "تأكد" في "الشمالية" 7 آلاف مستفيد من خدمات "تأكد" في "الشمالية"
خصصتها وزارة الصحة لمن لا يشكون أعراضًا

7 آلاف مستفيد من خدمات

قدّم مركز "تأكد" في الحدود الشمالية خدماته لـ 7163 مستفيداً، منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

وخصصت وزارة الصحة مراكز تأكد لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس "كورونا" من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي" .

وتتواجد مراكز "تأكد" حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات, علمًا بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .مركز تأكد الحدود الشمالية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً

فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً

النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة

النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة

رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات

رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

شبكة عيون الإخبارية