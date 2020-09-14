أخبار عاجلة

وشوشة| المنتج أحمد السبكي يكشف أول أجر لـ اليثي ودة اللي هيعمله لأمينة وبوسي -
المتحدث الرسمي باسم نادي التعاون يكشف كواليس التعاقد مع كارتيرون -
فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً -
النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة -
رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات -
نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل -
استشاري طب نفسي ينفي تلبُّس الجن والشيطان بالإنسان مُستنكرًا ضرب المرضى عند الرقاة -
فرنسا تسجل 10593 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة -
متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات -
مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سفير لندن لدى المملكة يزور "التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب"

Print
سفير لندن لدى المملكة يزور "التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب" سفير لندن لدى المملكة يزور "التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب"
تعرّف على دوره في التنسيق بين جهود الدول الأعضاء وتكثيفها

سفير لندن لدى المملكة يزور

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، اليوم, سفير المملكة المتحدة لدى المملكة "نيل كرومبتون" والوفد المرافق له.

واستمع السفير، خلال الزيارة، لشرح عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة "الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري"، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.
وأشاد السفير البريطاني بالدور الإيجابي الذي يقوم به التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب نحو إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدَّولية، وتعزيز العَلاقات والتعاون المستمر مع جميع دول العالم من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدَّولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليَّين.
وأكد "المغيدي" أن زيارة السفير البريطاني تأتي في إطار التعاون المشترك للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب مع الدول الداعمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً

فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً

النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة

النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة

رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات

رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

شبكة عيون الإخبارية