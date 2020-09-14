"الشورى" يطالب هيئة العقار بقاعدة بيانات لحصر المخزون العقاري وتصنيفه

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دعا الهلال الأحمر لربط مركبات الإسعاف بالإشارات عن بعد بمسافة محددة

انطلقت، اليوم، جلسة مجلس الشورى العادية "54" للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

ونوّه عدد من الأعضاء بالجهود التي تبذلها قطاعات الوزارة والأداء المتميز لمنسوبيها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي سببتها جائحة كورونا، وذلك بالتضافر مع الجهود الوطنية الأخرى لمكافحة هذا الفيروس للحفاظ على الاستقرار الأمني ومكافحة الجريمة وحماية إنجازات ومكتسبات الوطن.

وقد استمع المجلس إلى عدد من المداخلات التي ركز الأعضاء خلالها على ما تضمنه تقرير أداء وزارة الداخلية من أعمال ومنجزات وطرح فيها عدد من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الوزارة ويعزز من أدائها.

وناقش "الشورى" التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440- 1441هـ.

وطالب المجلس من جهة أخرى الهيئة العامة للعقار، بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري؛ لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه.

وأضاف المجلس: ينبغي على الهيئة العامة للعقار، وضع الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم.

وطالب "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، الهيئة العامة للعقار، ببناء قاعدة بيانات لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة.



وقد ناقش "الشورى" التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440- 1441هـ.

وقال المجلس: يجب على هيئة الهلال الأحمر السعودي التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية لربط مركبات الإسعاف بالإشارات المرورية عن بعد بمسافة محددة؛ لرفع كفاءة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وطالب، في قرار أصدره، هيئة الهلال الأحمر السعودي بدراسة جودة المخرجات خلال عمليات النقل والإسعاف والتدخلات الطبية التي يتم إجراؤها خلال العملية الإسعافية وذلك من خلال قياسها بمؤشرات الأداء الطبي المتعارف عليها عالمياً.

ووافق "الشورى" على تعديل المادة (24) من نظام صندوق الاستثمارات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/92) وتاريخ 12/ 8/ 1440هـ.

كما وافق على تعديل الفقرة (2) من المادة (12) من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/ 1/ 1421هـ.مجلس الشورى