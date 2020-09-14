أخبار عاجلة

وشوشة| المنتج أحمد السبكي يكشف أول أجر لـ اليثي ودة اللي هيعمله لأمينة وبوسي -
المتحدث الرسمي باسم نادي التعاون يكشف كواليس التعاقد مع كارتيرون -
فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً -
النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة -
رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات -
نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل -
استشاري طب نفسي ينفي تلبُّس الجن والشيطان بالإنسان مُستنكرًا ضرب المرضى عند الرقاة -
فرنسا تسجل 10593 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة -
متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات -
مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التقاعد" تحثّ العملاء على تحديث بياناتهم الشخصية

Print
لمساعدتهم في الاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة

دعت المؤسسة العامة للتقاعد المستفيدين من خدماتها إلى تحديث بياناتهم الشخصية عبر البوابة الإلكترونية www.pension.gov.sa.
وقالت "التقاعد": تحديث البيانات يتم بشكل إلكتروني وبخطوات يسيرة عبر الدخول لبوابة المؤسسة، وتسجيل الدخول ثم النقر على أيقونة "تحديث البيانات" والتي تتيح للعميل تحديث بياناته كرقم الجوال، والبريد الإلكتروني، والمدينة، ومكان الإقامة، وصندوق البريد، لتصل للمستفيد بعد التحديث رسالة عبر رقم الجوال تفيد بحفظ البيانات ونجاح التحديث.
وحثّت المؤسسة كافة عملائها على تحديث بيانتهم للاستفادة القصوى من الخدمات التي تقدمها "التقاعد" لعملائها مثل التواصل السريع مع العملاء والاستفادة من الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، وكذلك متابعة المعاملات والحصول على تحديثات مستمرة للإجراءات التي تتم على المعاملة، كما يُمكّن تحديث البيانات من تلقي العميل لآخر الأخبار حول المؤسسة والخدمات التي تقدمها للعملاء.
يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد أتاحت لجميع عملائها إنجاز مختلف معاملاتهم وخدماتهم بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة المؤسسة ومراكز الخدمة تحقيقاً لرؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى زيادة معدلات الرضا وجودة الخدمات المقدمة.

المؤسسة العامة للتقاعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً

فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً

النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة

النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة

رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات

رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

شبكة عيون الإخبارية