"أرفى" تطلق منصة افتراضية للمعرفة والتأهيل لمصابي التصلب المتعدد.. الأربعاء

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"ناصية شفاء" تقدم ٢٠ برنامجاً متخصصاً خلال ٤ أشهر بمشاركة عدد من الخبراء

تطلق جمعية أرفى للتصلب المتعدد في المنطقة الشرقية، مساء الأربعاء المقبل، أول منصة إلكترونية تفاعلية "ناصية شفاء"، لتقديم المعرفة والتأهيل لمرضى التصلب المتعدد عبر مجموعة من اللقاءات التوعوية، والتي تستمر لمدة أربعة أشهر، بمعدل لقاء واحد أسبوعياً، تقدم ٢٠ برنامجاً متخصصاً، بمشاركة عدد من الخبراء المختصين في مرض التصلب المتعدد.

وأكدت رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد في المنطقة الشرقية فاطمة الزهراني، أن المنصة سوف تعمل على تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والإرشادية للمرضى وأهاليهم، وتقديم الخدمات المساندة لمرضى التصلب العصبي المتعدد، مشيرة إلى أن منصة "ناصية شفاء" تسعى لتحقيق أهداف الجمعية الاستراتيجية، من خلال التوعية، وتعريف المجتمع بمرض التصلب العصبي، ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي للمرضى، وتوفير برامج تدريبية وتعليمية ومهاراتية لغير العاملين، وتوفير فرص عمل مناسبة للمرضى.

وذكرت "الزهراني" أن الهدف العام للمنصة يتمحور في رفع الوعي المعرفي الإدراكي، وتحسين جودة الحياة لدى المصابين في مجالات متفردة ونوعية، وتأهيل المصابين ورفع مستوى استثمار التقنية في إيصال المعلومة، ورفع وعي المجتمع بالمرض، موضحة أن للمنصة ثمانية مسارات تتمثل في الطب والصحة النفسية والتأهيل الإدراكي والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي واليوغا والاسترخاء، والعلاج بالفن، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستفيد من المنصة نحو ٥٠٠ شخص في أنحاء الوطن العربي، ومؤكدة على أن الجمعية من خلال المنصة تسعى للوصول إلى الاستدامة وإيصال المعلومة، واستعراض أكثر من ٢٠ مادة متميزة، وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تحسين جودة الحياة.