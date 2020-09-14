نائب أمير جازان يدشن حملة "الصلاة نور"

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تهدف لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة عليها

دشّن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم حملة "الصلاة نور"، من تنظيم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة.

واستمع نائب أمير جازان لشرح مفصل من مدير عام الفرع بالمنطقة سليمان بن يحيى المالكي عن الحملة، وما تتضمنه من برامج توعوية وتوجيهية تُعنى بالمحافظة على الصلاة، من خلال العديد من الجولات الميدانية التي يقوم بها منسوبو الفرع في الأماكن العامة والمنتزهات وعبر الشاشات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة.

وأكد نائب أمير المنطقة أهمية تنفيذ مثل هذه الحملات التي تأتي ضمن جهود وبرامج وانشطة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما تقدمه لتوعية المجتمع بشعائر الدين الإسلامي وأهمية الصلاة في حياة المسلم؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة.

الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز