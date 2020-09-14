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.. امرأة بكامل زينتها تترك زفافًا لتنقذ عائلة من أفعى سامة

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فيديو.. امرأة بكامل زينتها تترك زفافًا لتنقذ عائلة من أفعى سامة .. امرأة بكامل زينتها تترك زفافًا لتنقذ عائلة من أفعى سامة
لهذا السبب يصفها البعض بـ"المتعجرفة والوقحة"

فيديو.. امرأة بكامل زينتها تترك زفافًا لتنقذ عائلة من أفعى سامة

أثارت سيدة هندية إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قررت أن تغادر حفل زفاف بسرعة من أجل إنقاذ إحدى العائلات الفقيرة من خطر أفعى سامة.

وحسب موقع قناة "الحرة"، يُظهر مقطع مصور انتشر على شبكات التواصل، السيدة نيرزارا شيتي من مدينة بلجاوم ولاية كارناتاكا جنوب شرقي البلاد، وهي ترتدي ملابس أنيقة بكامل زينتها في منزل فقير؛ لتمارس مهنتها كصائدة ثعابين.

ولكن الغريب في الأمر، أن "شيتي" كانت مدعوة لحفل زفاف إحدى أقاربها، عندما تقلت نداء استغاثة من تلك العائلة لمساعدتها على وجه السرعة.

ولم تبخل الصائدة الماهرة بمد يد العون، لتهرع فورًا إلى ذلك المنزل، دون أن تحضر أدوات عملها، وبعد صراع مجهد تمكنت من القبض على أفعى كوبرا ضخمة وسط فرح وامتنان أهل البيت.

وعقب إنجاز مهمتها، عادت شيتي لحضور حفل الزفاف وكأن شيئًا لم يكن؛ معتبرة أن ما فعلته هو أمر عادي ولا يدعو إلى الاستغراب، موضحة أن بعض الناس يصفونها بـ"المتعجرفة والوقحة" لأنها تصرخ بصوت عالٍ مطالبة الفضوليين بالابتعاد عن مكان تواجدها خلال محاولة إمساك أحد الثعابين؛ وذلك خوفًا على حياتهم وسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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