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المفاجأة تحول أنصار "أردوغان".. كم نسبة الأتراك المتدهورة معيشتهم؟!

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المفاجأة تحول أنصار "أردوغان".. كم نسبة الأتراك المتدهورة معيشتهم؟! المفاجأة تحول أنصار "أردوغان".. كم نسبة الأتراك المتدهورة معيشتهم؟!
الليرة تفقد 20% وعجز الموازنة يتفاقم و"خزانة" تقترض.. واستطلاع يكشف

المفاجأة تحول أنصار

بات أكثر من 63.4% من المجتمع التركي يشكون من تدهور الأوضاع المعيشية، بحسب ما كشف استطلاع رأي لمؤسسة "متروبول".

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي تم إجراؤه في شهر أغسطس الماضي، أن 9 في المئة فقط من المشاركين تحسنت أوضاعهم المعيشية، وزاد مستوى الرفاهية لديهم، خلال العام الأخير، في حين أن 63 في المئة من المشاركين تدهورت أوضاعهم المعيشية خلال الفترة عينها.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، أظهر استطلاع الرأي أيضاً أن أنصار التحالف الحاكم بين حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان، وحزب الحركة القومية بقيادة دولت بهجلي، ضمن من يشتكون الأوضاع الاقتصادية، حيث تبين أن 46.2 من أنصار حزب أردوغان، و55.5 من مؤيدي حزب بهجلي مستاؤون من الأوضاع المعيشية.

وفقدت الليرة التركية هذا العام نحو 20 بالمائة من قيمتها؛ وسجل الدولار سعراً قياسياً ببلوغه 7.49 ليرة تركية، الأسبوع الماضي، كما بلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة، (21 مليار دولار) وفق بيانات رسمية، واقترضت وزارة الخزانة التركية من السوق المحلي أكثر من 13 مليار دولار منذ مطلع العام؛ 9 مليارات منها خلال الشهر الأخير.أردوغان تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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