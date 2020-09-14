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لـ9 أنواع من المنتجات.. منذ بداية 2020م حتى آخر شهر أغسطس الماضي

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة "5.776" شهادة الاعتراف الوطنية المناظرة لشهادات "IECEE"، منذ بداية 2020م وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.

وأكدت "المواصفات السعودية" أنها ألزمت المصنّعين والمُوَرّدين بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية المناظرة لشهادة "IECEE" لتسعة أنواع من المنتجات تشمل: الأجهزة والأدوات الكهروتقنية عالية المخاطر؛ طِبقًا للمواصفات القياسية الدولية، مع الأخذ في الاعتبار الحيود الوطنية.

وأشارت إلى منحها "2050" شهادة لمنتجات الإنارة وملحقاتها، و"1618" لأجهزة التلفاز وأجهزة العرض، و"844" لأجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وملحقاتها، و"707" لأجهزة الجوال وملحقاتها (شواحن الجوال، سماعة الجوال اللاسلكية)، وكذلك "244" للبطاريات المتنقلة (الباوروبانك) وبطاريات الجوال والشواحن.

وكشفت الهيئة عن منحها "218" شهادة لمضخات المياه الكهربائية، و"40" غسالة أطباق، و"37" ساعة ذكية، و"10" شهادات لمنتجات الطاقة الشمسية، و"8" شهادات للأجهزة الإلكترونية المستخدمة في نظم التدخين الإلكتروني.

وتهدف "المواصفات السعودية" من الإلزام بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية المناظرة لشهادة "IECEE"، إلى ضبط سوق المنتجات الكهربائية عالية الخطورة وحمايته من الأجهزة الرديئة أو المقلدة، ضمان تطبيق المواصفات السعودية لحماية المستهلك والسوق من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية والتحقق من سلامة المنتج.

وتستهدف الهيئة كذلك تقليل الحوادث بسبب هذه المنتجات، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والتكاليف.. يتم تسهيل دخول السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها واختبارها.الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة