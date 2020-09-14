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الأردن يدين استمرار استهداف "الحوثي" للمدنيين في المملكة

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الأردن يدين استمرار استهداف "الحوثي" للمدنيين في المملكة الأردن يدين استمرار استهداف "الحوثي" للمدنيين في المملكة
دعا إلى استجابة الميليشيا لمبادرات التوصل لحل سياسي

الأردن يدين استمرار استهداف

أدانت الأردنية، استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين بالمملكة العربية ، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من خطوات للدفاع عن أمنها واستقرارها.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز؛ ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار واستجابة الحوثيين لجهود الأمم المتحدة والمبادرات المستهدفة للتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب اليمني.الأردن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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