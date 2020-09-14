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الاختلاف الرئيسي.. كيف تستطيع التفرقة بين "كوفيد-19" والإنفلونزا؟

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الاختلاف الرئيسي.. كيف تستطيع التفرقة بين "كوفيد-19" والإنفلونزا؟ الاختلاف الرئيسي.. كيف تستطيع التفرقة بين "كوفيد-19" والإنفلونزا؟
دراسة أعدها باحثون من جامعة جنوب كارولينا تحدد الاختلافات

الاختلاف الرئيسي.. كيف تستطيع التفرقة بين

كشف باحثون من جامعة جنوب كارولينا، عن ترتيب متميز للأعراض لدى مرضى "كوفيد-19"، "حمى يتبعها سعال"؛ وذلك في إطار الجهود الرامية للتفرقة بين هذا المرض ونزلة البرد أو الإنفلونزا.

وبحسب صحيفة "إكسبرس"، يمكن اعتبار الذهاب إلى السوبر ماركت في الوقت الحاضر، أمرًا شبيهًا بالتسوق بحثًا عن ؛ خاصة أن بعض الناس لا يرتدون أقنعة الوجه والبعض الآخر يعطس أو يخالف قاعدة التباعد.

ولا يُظهر "كوفيد-19" أي علامات على مغادرته هذا الشتاء؛ مما يعني أن لدينا تهديدًا آخر يجب مواجهته.

من ناحية أخرى، وبالنسبة للإنفلونزا الموسمية؛ فإن الناس يصابون عمومًا بسعال قبل الحمى. ومن المرجح أن تبدأ نزلات البرد بالتهاب الحلق كأول أعراض المرض؛ وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

أما الحساسية فتظهر فجأة وتشمل "حكة في العين والعطاس وسيلان الأنف".

ويمكن تلخيص الأعراض الأولى لكل مرض على النحو التالي:

- "كوفيد-19": حمى.

- الإنفلونزا: سعال.

- الزكام (نزلات البرد): التهاب الحلق.

- الحساسية: حكة في العين والعطس وسيلان الأنف، كلها مرة واحدة.

وتحدد الدراسة هذه الأعراض على أنها أولى العلامات التي تظهر في كل حالة.

ويجب توخي الحذر؛ حيث لن يمرض كل شخص مصاب بـ"كوفيد-19"، بالحمى.

وقد لا يصاب بعض مرضى الإنفلونزا بالسعال؛ وهذا هو السبب في أن طول الوقت الذي تستغرقه الأعراض في الظهور، قد يكون دليلًا آخر.

وحدد مركز السيطرة على الأمراض الاختلافات الرئيسية في ظهور أعراض "كوفيد-19"، والإنفلونزا.

ويمكن أن تستغرق أعراض "كوفيد-19" وقتًا أطول للظهور من أعراض الإنفلونزا؛ حتى 5 أيام بعد الإصابة.

كما يمكن أن تظهر أعراض "كوفيد-19" في وقت مبكر، يصل إلى يومين أو متأخرًا حتى 14 يومًا بعد الإصابة.

ويمكن أن تستغرق أعراض الإنفلونزا ما يصل إلى 4 أيام للظهور بعد الإصابة، وعادة ما يكون الشخص معديًا في اليوم السابق لظهور الأعراض. وقد يظل الأشخاص المصابون بالإنفلونزا معدين لمدة تصل إلى 7 أيام بعد الإصابة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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