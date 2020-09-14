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"الأمن البيئي" يضبط 10 مخالفين لأنظمة الصيد في 3 محميات

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"الأمن البيئي" يضبط 10 مخالفين لأنظمة الصيد في 3 محميات "الأمن البيئي" يضبط 10 مخالفين لأنظمة الصيد في 3 محميات
عُثر بحوزتهم على 8 بنادق هوائية ونارية إضافة إلى 2900 طلقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، في أثناء أدائها مهامها في محميتَي الملك عبدالعزيز والإمام عبدالعزيز بن محمد الملكيتين في الرياض، ومحمية شرعان في العلا، 10 مخالفين لأنظمة الصيد، بحوزتهم ثماني بنادق هوائية ونارية، و2902 طلقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تم تحريز المضبوطات وإحالة المخالفين إلى جهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم وفقاً لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية.

وأكّد أن القوات الخاصة للأمن البيئي انطلاقاً من مسؤوليتها في تحقيق الالتزام البيئي، لن تتهاون في ضبط المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى دور المواطنين في المحافظة على البيئة، استشعاراً لمسؤولياتهم تجاه ثروات الوطن ومكتسباته البيئية الآنية والمستقبلية.القوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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