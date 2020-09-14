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الشرقية.. "بناء" تشدّد على ضرورة دعم الأيتام لمواصلة التعليم عن بُعد

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الشرقية.. "بناء" تشدّد على ضرورة دعم الأيتام لمواصلة التعليم عن بُعد الشرقية.. "بناء" تشدّد على ضرورة دعم الأيتام لمواصلة التعليم عن بُعد
توفير الأجهزة التقنية لتحقيق الاشتراطات الواجبة لمواجهة "كورونا"

الشرقية..

شدّد مجلس إدارة جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، على ضرورة متابعة التحصيل العلمي للأيتام في ظل الظروف الراهنة وتوفير الأجهزة التقنية لهم وتمكينهم من مواصلة التعليم عن بُعد ودعمهم بكل ما يحتاجون إليه من تقنيات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية بناء السادس والثلاثين الذي عُقد عبر "الاتصال المرئي"، وترأسه المهندس خالد بن عبدالله الزامل؛ نائب رئيس مجلس الإدارة، نيابة عن الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز؛ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الجمعية.

في بداية الاجتماع رفع المجلس شكره للقيادة على ما يلقاه القطاع الثالث من دعم مشيداً بدور الجمعية وما تقدمه من خدمات للأيتام، خاصة في فترة جائحة كورونا، حيث أطلقت الجمعية خلالها أكثر من ٣٣ مبادرة للمستفيدين وللعاملين وللمجتمع.

عقب ذلك اعتمد المجلس عدداً من القرارات أبرزها اعتماد الدفعة الثانية من مشروع تاكسي للأبناء والأمهات، كما اطلع المجلس على تقرير الأداء والتقرير المالي للنصف الأول للعام الحالي، وتم اعتماد القوائم المالية لعام 2019 الواردة من المحاسب المستقل والتقرير السنوي لعام 2019 أيضاً.

وفي نهاية الاجتماع تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية القادم.. وقدّم الزامل؛ شكره لأعضاء مجلس الإدارة وللعاملين في الجمعية على ما يقومون به من جهود لدعم برامج الجمعية المختلفة التي تصب في مصلحة اليتيم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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