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كوريا الجنوبية: نستهدف توفير علاج ولقاح كورونا في هذا التوقيت

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كوريا الجنوبية: نستهدف توفير علاج ولقاح كورونا في هذا التوقيت كوريا الجنوبية: نستهدف توفير علاج ولقاح كورونا في هذا التوقيت
زيادة المحققين الوبائيين بالحكومة المركزية والأقاليم لمكافحة الفيروس

كوريا الجنوبية: نستهدف توفير علاج ولقاح كورونا في هذا التوقيت

أوضحت هيئة مكافحة الأمراض والوقاية منها (Korea الكورية الجنوبيةDisease Control and Prevention Agency ) اليوم الاثنين، أنها تهدف إلى توفير علاج المستجد خلال هذا العام، واللقاح ضده حتى العام القادم.

وقالت رئيسة الوكالة المستقلة عن وزارة الصحة "جيونغ أون- كيونغ" في حفل المراسم احتفالًا بترقية الوكالة من المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن الوكالة ستضع التغلب على أزمة كورونا في أولوياتها؛ تلبية لثقة الشعب وتطلعه.

وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء، من المخطط أن تكثف الوكالة جهودها لزيادة عدد المحققين الوبائيين في المركزية والحكومات الإقليمية، وتعزيز التعليم والتدريب لمكافحة فيروس كورونا.

وتعتزم الوكالة تطوير علاج كورونا وتوفيره في العام الجاري من خلال إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الأمراض المعدية التابع لها، وتطوير اللقاح ضد كورونا حتى العام القادم.

وذكرت الوكالة أنها ستسعى لتعزيز إدارة الوقاية من المشاكل الصحية اليومية مثل الأمراض المزمنة وتغير المناخ والأمراض النادرة؛ فضلًا عن الأمراض المعدية.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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