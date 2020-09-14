سلطنة عُمان تُسَّير رحلات إغاثة جوية إلى السودان

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مصراوي Masrawy

وكالات:

قامت سلطنة عُمان بتسيير رحالات إغاثة جوية صباح، اليوم الإثنين، إلى السودان لمساعدتها إثر الفيضانات التى تعرضت لها مؤخراً نتيجة الأمطار الغزيرة، وجاء ذلك بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

وقد تم تسيير الرحلات الجوية بواسطة طائرات نقل عسكرية من سلاح الجو السلطانى العُمانى، والتى أقلعت تباعاً ابتداءً من صباح اليوم من قاعدة المصنعة الجوية بالسلطنة، وتحمل على متنها مختلف الاحتياجات الإنسانية الضرورية ومواد إغاثية متنوعة، وذلك بالتنسيق والتنظيم مع الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية.

يأتي تسيير هذه الرحلات فى إطار المساعدات والجهود الإنسانية التى تقدمها السلطنة للدول الشقيقة والصديقة فى الحالات الطارئة والاستثنائية.

وكانت سلطنة عُمان قد عبرت فى وقت سابق عن تضامنها الكامل مع السودان لتجاوز محنتها، مُقدمة خالص التعازى والمواساة لحكومة وشعب السودان ولأسر الضحايا.