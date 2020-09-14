٧٤٥ ألف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة ٤ من القمح المستورد لهذا العام

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يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي

أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام 2020م بكمية 745 ألف طن من القمح، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال الفترة نوفمبر 2020م- يناير2021م وبواقع 12 باخرة، موزعة على 6 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 375 ألف طن، وعدد 5 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 315 ألف طن، وعدد 1 باخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأفاد بأنه تم دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تَقَدّمت منها 15 شركة للمنافسة، وتم الترسية على العروض الأقل سعرًا للشحنات المطلوبة والمقدمة من 5 شركات عالمية.

وبترسية الدفعة الرابعة من هذا العام 2020م تكون المؤسسة قد تعاقدت على كمية تقدر بنحو 2.2 مليون طن حتى تاريخه.

وأشار إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheatالمؤسسة العامة للحبوب