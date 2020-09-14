أخبار عاجلة

فرض الحجر الصحي شمال شرقي إنجلترا -
وشوشة| المنتج أحمد السبكي بيقول رأيه بكل صراحة في النادي الأهلي -
وشوشة| المنتج أحمد السبكي يعترف: إبني لو ماكانش في اسمه السبكي كان هينجح أكتر -
اللقاء الكامل مع الداعية الاسلامية هبة عوف وحديثها عن فضل العلم -
نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل -
استشاري طب نفسي ينفي تلبُّس الجن والشيطان بالإنسان مُستنكرًا ضرب المرضى عند الرقاة -
فرنسا تسجل 10593 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة -
متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات -
مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
تونس تسجل 470 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة "حفر الباطن" تنفذ 24 ألف ساعة دراسية عن بُعد خلال أسبوعين

Print
شارك في تقديمها أكثر من 1800 عضو هيئة تدريس ضمن جهود مكافحة "كورونا"

جامعة

نفذت جامعة حفر الباطن، 24 ألف ساعة دراسية عن بُعد خلال الأسبوعين الماضيين منذ انطلاق الدراسة للعام الجامعي 1442هـ، عن طريق إنشاء 6980 فصلًا افتراضيًّا شارك في تقديمها أكثر من 1800 عضو هيئة تدريس، ضمن جهود الجامعة في تفعيل عملية التعليم عن بُعد مع استمرار جائحة كورونا.

وقال وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد بن عتيق العنزي: إن خطة التعلم الإلكتروني تسير بكل يسير وسهولة بمتابعة وإشراف مباشر من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني؛ مضيفًا أن الدورات التدريبية والبرامج التعريفية التي نظمتها الجامعة عن كيفية استخدام الوسائط التعليمية الإلكترونية، ساهمت في التيسير على أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

وأشار العنزي إلى أن التعلم عن بُعد خدم العملية التعليمية الأكاديمية من خلال تقديم المواد الدراسية بأساليب ذكية، كما خلق تجربة تعلم ممتعة.

وأوضح الدكتور العنزي أن نظام إدارة التعلم الإلكتروني شهد الأسبوع الماضي إقامة 1028 لوحة نقاش، و7577 تقييمًا، و4383 ملفًا مستعرضًا، كما سجل نظام الفصول الافتراضية حضورًا مكررًا لـ233018 طالبًا وطالبة في جميع الجلسات التي تم إنشاؤها في 3577 مقررًا أكاديميًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً

فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً

النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة

النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة

رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات

رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

شبكة عيون الإخبارية