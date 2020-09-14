"حريق محطة الباحة".. وفاتان و4 إصابات إحداها خطيرة والمباشرة فجرًا

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بلاغ من الدوريات الأمنية تَحَرّك على إثره "الهلال الأحمر".. و"المدني" يُخمد

تسلمت شرطة منطقة الباحة، ملف قضية حريق محطة الزرقاء بالباحة؛ وذلك بعد وقوع وفاتين وعدد من الإصابات نتيجة الحريق الذي شب في المحطة قبل فجر اليوم، وأخمدته فِرَق الدفاع المدني بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني لـ"سبق": إن عمليات هيئة الهلال الأحمر بالباحة، تَلَقّت بلاغًا الساعة 2:52 قبل فجر اليوم من الدوريات الأمنية، يفيد بوقوع حريق في محطة بنزين بنزول رغدان.

وتابع أنه على الفور تم توجيه أربع فِرَق إسعافية، والقائد الميداني، وعند مباشرتهم الموقع؛ اتضح وجود أربع حالات: حالتا وفاة، وحالتا اختناق (حالة متوسطة، وحالة بسيطة) وحالتا حروق (حالة خطيرة، وحالة متوسطة متفرقة).

وأردف: "تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم، والنقل إلى مستشفى الملك فهد بالباحة"؛ مشيرًا إلى أنه تم إخماد الحريق من قِبَل فِرَق الدفاع المدني، ولا يوجد إصابات أخرى، ولله الحمد.الباحة