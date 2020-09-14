أخبار عاجلة

فرض الحجر الصحي شمال شرقي إنجلترا -
وشوشة| المنتج أحمد السبكي بيقول رأيه بكل صراحة في النادي الأهلي -
وشوشة| المنتج أحمد السبكي يعترف: إبني لو ماكانش في اسمه السبكي كان هينجح أكتر -
اللقاء الكامل مع الداعية الاسلامية هبة عوف وحديثها عن فضل العلم -
نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل -
استشاري طب نفسي ينفي تلبُّس الجن والشيطان بالإنسان مُستنكرًا ضرب المرضى عند الرقاة -
فرنسا تسجل 10593 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة -
متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات -
مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
تونس تسجل 470 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اليوم.. الحزب الحاكم باليابان يختار رئيس الوزراء الجديد

Print
اليوم.. الحزب الحاكم باليابان يختار رئيس الوزراء الجديد اليوم.. الحزب الحاكم باليابان يختار رئيس الوزراء الجديد
عدد الأعضاء المُصَوّتين 535 من نواب الحزب الليبرالي

اليوم.. الحزب الحاكم باليابان يختار رئيس الوزراء الجديد

يصوّت الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، اليوم الاثنين، لاختيار رئيسه المقبل الذي سيصبح بشكل شبه مؤكد رئيسًا للوزراء خَلَفًا لشينزو آبي الذي ينسحب لأسباب صحية.

ويبدو أن أعضاء الحزب الليبرالي الديموقراطي سيختارون يوشيهيدا سوغا (71 عامًا) الأمين العام الحالي للحكومة وأقرب مستشاري "آبي"، قبل أن يصادق البرلمان الأربعاء المقبل على هذا الخيار.

وعدد الأعضاء الذين سيصوتون الاثنين محدد بـ535 ناخبًا من نواب الحزب الليبرالي الديموقراطي وممثلي الحزب في مناطق اليابان الـ47.

وحتى قبل أن يدخل رسميًّا السباق، حصل سوغا على دعم التيارات الرئيسية داخل الحزب الحاكم التي اعتبرت ترشيحه رمزًا للاستقرار ولاستمرارية سياسة "آبي".

وتجنب الحزب إجراء اقتراع أوسع يشمل أعضاء قاعدته؛ إذ يرى المسؤولون أن تنظيمه سيستغرق وقتًا طويلًا.

وهذه الصيغة تقلص هامش تقدم منافسي سوغا وهما وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا.

ويتمتع إيشيبا بشعبية لدى الرأي العام لكنه يثير استياء بعض أعضاء الحزب الذين لا ينسون أنه غادر الحزب في تسعينات القرن الماضي وانتقد علنًا حصيلة أداء "آبي".

ورفض شينزو آبي (65 عامًا) الذي حطم رقمًا قياسيًّا في مدة شغله منصب رئيس الوزراء (أكثر من ثمانية أعوام في ولايتين)، أن يعبّر عن موقفه من أي من المرشحين الثلاثة.

وكان "آبي" قد أعلن فجأة في نهاية أغسطس استقالته قبل عام واحد من انتهاء ولايته، لأسباب صحية.

ويُفترض أن يواجه رئيس المقبل تحديات صعبة ومعقدة. فاليابان كانت تشهد ركودًا قبل انتشار وباء كوفيد-19 والعديد من منجزات السياسة الاقتصادية لرئيس الوزراء المستقبل تبدو في خطر.

وأكد سوغا أن إنعاش الاقتصاد سيشكل أولوية مطلقة مثل الحد من انتشار المستجد؛ الأمر الضروري لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في اليابان 2020 التي أرجئت إلى العام المقبل.

ولم يعرف ما إذا كان سوغا سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة لتعزيز موقعه وتجنب اعتباره رئيسًا مؤقتًا للحكومة قبل اقتراع جديد بعد عام مع انتهاء ولاية "آبي" نظريًّا.

وتحدّث مسؤولون سياسيون كبار عن احتمال تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ربما اعتبارًا من أكتوبر، لكن سوغا لم يُدلِ بأي تعليق في هذا الشأن.اليابان شينزو آبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

عون يبحث مع أديب تطورات تشكيل الحكومة

عون يبحث مع أديب تطورات تشكيل الحكومة

مساء dmc - وزيرة الصحة تستعرض استعدادات الحكومة للموجة الثانية لكورونا

مساء dmc - وزيرة الصحة تستعرض استعدادات الحكومة للموجة الثانية لكورونا

ملعب ONTime - تحول عينة ياسر إبراهيم لفيروس كورونا من إيجابية لسلبية وإنضمامة لمعسكر الفريق

ملعب ONTime - تحول عينة ياسر إبراهيم لفيروس كورونا من إيجابية لسلبية وإنضمامة لمعسكر الفريق

شبكة عيون الإخبارية