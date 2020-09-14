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التنبؤ بمستقبل الأزمات بعد "كورونا" في ورشة عمل للجامعة العربية

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التنبؤ بمستقبل الأزمات بعد "كورونا" في ورشة عمل للجامعة العربية التنبؤ بمستقبل الأزمات بعد "كورونا" في ورشة عمل للجامعة العربية
"بيبرس": تهدف إلى تعزيز قدرات موظفينا وتوفير منصة حوار مع أوروبا

التنبؤ بمستقبل الأزمات بعد

تنظم إدارة متابعة الأزمات بجامعة الدول العربية، غدًا الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "التنبؤ بمستقبل الأزمات.. بعد تفشي جائحة كورونا"؛ وذلك بالتعاون مع برنامج "الحوار2" التابع للاتحاد الأوروبي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضحت مدير إدارة متابعة الأزمات بالجامعة العربية سامية بيبرس، في تصريح اليوم، أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات موظفي الجامعة العربية فيما يتعلق بالتنبؤ بمستقبل الأزمات وبصفة خاصة التنبؤ بمرحلة ما بعد جائحة كورونا، وتوفير منصة للحوار العربي الأوروبي في مجال نهج التفكير الاستراتيجي، وتركز على التوقعات التي تم طرحها حول مستقبل العالم منذ عام، وكيف تغيرت هذه التوقعات المستقبلية في ضوء ما مر به العالم من تداعيات نجمت عن تفشي .

وقالت إن الورشة تأتي في إطار اهتمام الجامعة العربية بتسليط الضوء على تداعيات جائحة كورونا على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية؛ خاصة وأنها تُعَد أسوأ أزمة شهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ مشيرة إلى أن تداعياتها انعكست بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي وبصفة خاصة على الدول العربية؛ لا سيما دول الخليج العربي في ضوء التراجع غير المسبوق لأسعار النفط.جامعة الدول العربية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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