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إصابة "نواف العابد" بفيروس كورونا المستجد

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إصابة "نواف العابد" بفيروس كورونا المستجد إصابة "نواف العابد" بفيروس كورونا المستجد
بعد إجراء المسحة الثانية للهلال

إصابة

تعرض لاعب نادي الهلال، نواف العابد للإصابة بفايروس كورونا المستجد وذلك بعد إجراء المسحة الثانية للفريق.

وسبق وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إصابة 5 من لاعبي نادي الهلال وأحد الإداريين بالفريق بالفايروس.

جاء هذا الإعلان عقب الفحوصات الأولية التي أجراها الفريق عقب وصولهم قطر لخوض باقي منافسات دوري أبطال آسيا.

وتأكدت إصابة اللاعبين والإداري بعد أن أجروا مسحة ثانية تنفيذاً لبروتوكول الاتحاد الآسيوي.

يذكر أن الهلال سيواجه باختاكور في الجولة الثالثة من دور المجموعات بعد توقف دام 6 أشهر كاملة بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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