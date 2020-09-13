"العلكمي" يدشن مركز الدعم الفني لمنصة “مدرستي” في سراة عبيدة

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يعمل على فترتين صباحية ومسائية لإنجاح رحلة التعليم عن بعد

دشن مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي مساء اليوم ، مركز الدعم الفني والتقني لمنصة “مدرستي”، وذلك وسط المحافظة بمركز الواحة بلازا التجاري بحضور مساعده للشؤون التعليمية ومالك المجمع التجاري.

وأكد "العلكمى" أن المركز يهدف لتقديم الدعم الفني والتقني والتعليمي تجاه أي صعوبات قد تواجه الطالب أو الطالبة وولي الأمر وكذا المعلم فيما يخص منصة مدرستي، مشيرًا إلى الدور التكاملي الذي تقدمه الإدارة وبالتعاون مع المجتمع المحيط وبالشراكة المجتمعية الهادفة لإنجاح رحلة التعليم عن بعد لجميع الطلاب والطالبات.

وقال إن المركز يعمل على فترتين صباحية ومسائية ويشرف على أعماله فريق عمل من المشرفين التربويين من إدارتي تقنية المعلومات والتوجيه والإرشاد الطلابي بإدارة التعليم.

وأشار إلى أن المركزي يستهدف أيضًا الوصول إلى أكبر فئة من المجتمع للتعريف بأهمية المنصة مع تقديم الدعم الفني والتقني للطلاب والطالبات، وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، إضافةً إلى تقديم الدعم والمساعدة في أساليب التعليم عن بُعد، وكذلك الرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور فيما يخص منصة “مدرستي” وكذلك المعلمين والمعلمات.