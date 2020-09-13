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"الداخلية": استثناء أداء العمرة من "رفع القيود" حتى إعداد خطة مستقلة

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السماح سيكون بشكل تدريجي وفق ما يتقرر ومستجدات جائحة كورونا

أكدت وزارة الداخلية، على أن استثناء السماح بأداء العمرة ضمن التوجيه الكريم المتضمن الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ؛ لضمان سلامة الجميع من جائحة كورونا، فيما سيكون السماح بها تدريجياً وفق خطة محددة.

وتضمّن توضيح "الداخلية" أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً، بناء على ما يتقرر لاحقاً في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.

عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة

فهد الغبيوي

فهد الغبيوي عفيف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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