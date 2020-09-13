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شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الدائرة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي تستعرض "دبابات طائرة" في عيد قوات الدبابات
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 13 سبتمبر 2020 04:29 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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