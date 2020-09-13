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عالمة فيروسات صينية تؤكد: كورونا من صنع الإنسان ونشأ في مختبر في ووهان

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عالمة فيروسات صينية تؤكد: كورونا من صنع الإنسان ونشأ في مختبر في ووهان عالمة فيروسات صينية تؤكد: كورونا من صنع الإنسان ونشأ في مختبر في ووهان
قالت إنها شاركت في الأبحاث الأولى حوله العام الماضي وكانت مختبئة

عالمة فيروسات صينية تؤكد: كورونا من صنع الإنسان ونشأ في مختبر في ووهان

أكدت عالمة الفيروسات الصينية، مينغ يان، أن الذي ظهر في الصين أواخر ديسمبر 2019، وتفشى في كافة أنحاء العالم وحصد أرواح مئات الآلاف حول العالم، هو من صنع الإنسان.

وقالت العالمة "لي مينغ يان"، في مقابلة مع برنامج بريطاني "لوس وومن": إنها شاركت في الأبحاث الأولى حول "كوفيد-19" العام الماضي وكانت مختبئة خوفًا على سلامتها.

وأضافت "يان"، متحدثة عبر الفيديو من مكان سري: إن فيروس كورونا نشأ في مختبر في ووهان ويخضع لسيطرة حكومة الصين.

وبصدد طلب من العالمة التزام الصمت، قالت يان: "كنت طبيبة وحاصلة على درجة الدكتوراه، وأعمل مع مجموعة من كبار الخبراء في العالم، ولأنني حصلت على شهادتي الجامعية من الصين، فقد تم تكليفي بإجراء التحقيق السري حول الالتهاب الرئوي الجديد في ووهان".

وأضافت: "أبلغت مشرفي بما وجدته خلال التحقيق؛ لكن لم يكن هناك رد؛ فالجميع كانوا قلقين؛ لذلك التزمت الصمت"، وتابعت: "لهذا قررت أن أخبر الناس ونشرت على يوتيوب من أمريكا أن الصين اكتشفت وباء كورونا ينتقل من إنسان لآخر".

يشار إلى أن الباحثة الصينية التي غادرت البلاد قد أكدت في وقت سابق أن السلطات في بلادها كانت تعرف بوجود فيروس مميت لكنها لم تعلن عنه.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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