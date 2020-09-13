أخبار عاجلة

روسيا تحذر من ثورة ملونة في بيلاروس -
عون يبحث مع أديب تطورات تشكيل الحكومة -
صراع شرقي المتوسط.. أردوغان يهاجم ماكرون -
ترامب.. تشكيك بانتخابات لم يحن موعدها -
رام الله: الشعب الفلسطيني هو من يقرر قيادته -
أنقرة ترخي حبل التوتر مع القاهرة -
خيانة عظمى -
السعودية وإسرائيل.. لماذا يرجح ترامب التطبيع -
علائي: قايضنا الأسد بالنفط مقابل وقوفه معنا ضد صدام! -
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمين العاصمة المقدسة ومدير كهرباء مكة يبحثان تسريع إطلاق التيار للمستفيدين

Print
أمين العاصمة المقدسة ومدير كهرباء مكة يبحثان تسريع إطلاق التيار للمستفيدين أمين العاصمة المقدسة ومدير كهرباء مكة يبحثان تسريع إطلاق التيار للمستفيدين
ضمن جهود تقديم أفضل الخدمات للمخططات السكنية

أمين العاصمة المقدسة ومدير كهرباء مكة يبحثان تسريع إطلاق التيار للمستفيدين

استقبل أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بمكتبه، اليوم، مدير شركة الكهرباء بمكة المكرمة المهندس منصور الزهراني، وذلك لمناقشة العلاقات المشتركة ومجالات التعاون بين أمانة العاصمة المقدسة والشركة للكهرباء.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطة التشغيلية، وخطوات تسريع إطلاق التيار الكهربائي للمستفيدين، وآليات توحيد الجهود بين القطاعين، ورفع مستوى التنسيق، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وأجودها بالمخططات السكنية بالعاصمة المقدسة.أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية وإسرائيل.. لماذا يرجح ترامب التطبيع

السعودية وإسرائيل.. لماذا يرجح ترامب التطبيع

"البرلمان العربي" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية بالسعودية

"البرلمان العربي" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية بالسعودية

"البرلمان العربي" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية بالسعودية

"البرلمان العربي" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية بالسعودية

التحالف العربي يسقط طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

التحالف العربي يسقط طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

شبكة عيون الإخبارية